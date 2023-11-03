桃園市長張善政2日下午於市府接待馬來西亞雪蘭莪州投資、貿易及公共交通行政議員黃思漢一行，張善政表示，兩市產業背景及城市發展目標相似，盼能促進航空、新創及科技產業交流。

張善政表示，桃園與馬來西亞雪蘭莪州在許多方面有相似之處，桃園擁有桃園國際機場，雪蘭莪州則是吉隆坡國際機場所在地，兩市皆地處交通樞紐，其中桃園擁有長榮航太維修中心，而雪蘭莪州擁有空中巴士維修基地，雙方可針對航空相關產業及機場治理進行交流。

張善政說，青年事務局設有多個青創基地，針對青年創業提供友善政策，而今年舉辦的青創博覽會邀請國際講師、加速器及創投機構一同參與，協助桃園優秀青創、新創與國際接軌，未來可媒合桃園在地團隊前往雪蘭莪州。此外，桃園積極發展智慧城市，明年將進行組織改組，整合現有的資科局與研考會改為「智慧城鄉發展委員會」，要強化各局處資訊科技及數位整合能力。

黃行政則說，每年皆舉辦的雪蘭莪國際商業峰會，其中設有智慧城市及數位主題館，吸引國內外廠家參加，而境內新設先進零碳排工業園區，則希望吸引桃園電動車及自駕車產業設廠，並歡迎桃園明年組團參加國際商業峰會，也期待與桃園AI、生物科技、永續環保等新創企業合作。