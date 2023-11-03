想讓心儀對象喜歡上自己，卻不知道從何下手，一名網友好奇詢問，存到100萬以後應該怎麼投資自己，才有望追到喜歡的女生，貼文引起網友討論，不少人建議原PO先從外表改造開始，可以去健身，體態變好會更有自信，之後就可以學會保養皮膚、弄頭髮造型與穿搭；但也有老司機說，只要學會投資，讓自己的資產倍增，女生自然就貼上來了。

一名網友近日在PTT上分享，請問大家存到100萬以後，要怎麼樣投資自己，才會讓心儀的女生喜歡自己？是要買帥氣好看的衣服，還是要去學的才藝，又或者應該報名健身房課程，他實在無法決定，因此想聽看看大家的意見。

貼文引起網友討論，不少網友推薦先從外貌開始改善，先去健身房運動，養成自律的好習慣，會讓整個人的氣質都差很多，而且體態變好以後，也會開始有自信，接下來就可以去弄頭髮、保養皮膚與學習穿搭等。

另有網友則說，什麼都不用做，只要學會投資，把這100萬變成1000萬，終極目標是達到1億的財產，這樣女生自然會貼上來。