民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、黨主席朱立倫周二晚間密商「藍白合」，但依舊毫無交集。儘管柯文哲宣稱沒有堅持非要全民調，「只是要一個公開、公平、透明的規則」；但柯文哲已經把立場擺得很明，國民黨想「喬」就不必了，如果沒有其他更好的替代方案就是接受全民調。民眾黨幕僚表示，現在球在國民黨手上，能不能合在侯一念之間。

雖然「藍白合」的戲碼進入主帥對話階段，但第一次接觸就因為密室協商，加上互不退讓而鬧僵。侯陣營方面期待，民主初選和全民調舊方案既然已經結束，展開新的政黨協商後，可以「喬」出期待的「侯柯配」。只是柯文哲雖然口說不一定要全民調，但要國民黨提出讓雙方支持者都接受的新方案，否則「喬」到最後就變成「密室政治」。

柯文哲雖然口說不堅持全民調，但已堵死用「喬」的路徑；顯然，如果不採全民調，「藍白合」只能以破局劃下句點。這樣的結果讓期待政黨輪替的選民感到焦慮、絕望，藍白立委都承受相當壓力，尤其「為什麼不比民調」是共同的疑問。

「怕輸」是藍委私下的答案！堅定挺侯的立委直言，民眾黨是一人政黨，柯說了就算，可以說換就換。但侯友宜如果輸了，要走中常會和臨時全代會的程序，而且這次是做別黨的副手，不像「換柱」後還是自己人上場，中常委和黨代表是不是能夠接受？但這些技術上難題並不難解，反倒是有立委認為，越不敢比民調越證明你是「老三」，反而更不利整體氣勢。

據了解，在一場藍委餐敘的場合，對於柯文哲過程中「吃人夠夠」都感義憤填膺，也都認為不需要再拖，應該就直球對決，讓民調定輸贏。而且，大部分的藍委也都看好侯友宜會贏。

一位資深藍委就直言，最近幾波造勢相當成功，侯、柯支持度其實是互有領先；且國民黨14席縣市長、37席立委，超過300位的地方議員，基層的鄉鎮市長、代表，以及村里鄰長，全面展開複式動員，「要等民調電話也不會等輸人家啊」！勇敢戰到最後一刻就算輸，也是「挺著胸膛倒下去」，而且是為了政黨輪替的「大局」。

對於侯競辦不戰、不降也不走，是讓藍營內部最不能接受的地方，也認為一直糾結下去是為柯文哲「添柴火」，其實更不利侯友宜選情；更有人認為如果拿不出新方案或不接受民調，乾脆就及早走自己的路，大家至少買賣不成、仁義在 立委選舉或未來國會還是可以合作。至於副手人選，某位北部的「小雞」表示，一男一女，柯文哲不是已經點過名了嗎？