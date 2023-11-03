印尼明年2月將舉行總統大選，礙於選舉法規，通常只有最大黨民主奮鬥黨有提名總統候選人的資格，因此政黨合作、結盟在印尼選舉中屢見不鮮。但學者指出，印尼政黨結盟通常不是因共同理念而僅為勝選，這對民主有害。

台灣明年將舉行大選，外界關注的「藍白合」仍在協商中。印尼因選舉法政黨結盟已成常態，但在印尼學者眼中，印尼的政黨結盟通常只為勝選，這對民主政治不利。

印尼選舉法規定，政黨須在上屆國會選舉中獲得至少25%的選票，或擁有20%的國會席次，才有資格提名總統候選人，因此除了最大黨民主奮鬥黨（PDIP），其餘政黨必須結盟合作，才有資格推舉候選人。

長年研究台灣與東南亞關係的西澳大學（University of Western Australia）博士候選人陸碧宜（Ratih Kabinawa）解釋，印尼總統候選人的提名門檻比台灣高，變相鼓勵政黨結盟以提名候選人。

以目前民調最高的國防部長、大印尼行動黨（Gerindra）主席普拉伯沃（Prabowo Subianto）為例，他是由超過8個政黨所組成的「印尼前進聯盟」（KIM）共同提名參選角逐明年總統大選。

至於另一候選人，前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）也是由國家民主黨（Nasdem）、民族覺醒黨（PKB）及伊斯蘭繁榮正義黨（PKS）所組成的「改革聯盟」（Koalisi Perubahan）推舉參選。

印尼學者指出，政黨結盟在溝通合作的過程常存在利益交換，必須彼此妥協及互相遷就。

陸碧宜告訴中央社記者說：「從小黨的角度來看，這一總統門檻對提名候選人帶來巨大挑戰。它們被迫與主要政黨結盟，這需要一定程度的談判和妥協，有時甚至要犧牲該黨的意識型態。」

然而，有學者認為，印尼政治不存在意識形態，選舉通常只重經濟議題，因此政黨聯盟或合作，通常只是為了勝選，而非因有相同的政治理念。

印尼智庫「PARA Syndicate」研究員菲迪卡（Virdika Rizky Utalma）向中央社說，印尼政黨不存在意識型態，因此要聯盟很容易，「最重要的是政黨中的菁英能獲得利益」。

他對印尼政黨結盟感到失望，因為他們的合作「不是因政治理念，而是只關乎勝選」。並補充說：「在政黨結盟過程中，存在很多利益交換，像是下屆總統選舉，就有『遷都計畫』及地方的基礎建設等等，有很多的資金和預算。」

菲迪卡對政治人物只為勝選而非為人民福祉著想，感到失望且無奈，他說：「政黨間互相妥協，而非注重人民福祉，對民主是個傷害。」

印尼國家研究與創新署（BRIN）資深研究員菲爾曼（Firman Noor）也對政黨結盟抱持懷疑態度，並提出類似看法。

他反對選舉法對政黨提名候選人加以限制，因為這導致「政黨結盟只是務實作法，為了勝選而做，而並非基於理念或想法，而是看人氣（高低）」。

菲爾曼向中央社指出，「選舉法規逼迫這些政黨必須結盟，同時也導致優秀的候選人無法參選」。他補充說，政黨結盟唯一的好處是能避免一黨獨大，但這必須基於黨綱和理念，而非出自於個人利益。

陸碧宜補充說，台灣政黨結盟的基礎相對簡單，通常為 「泛綠」或「泛藍」，當選舉結束，落選的政黨自動成為反對黨；但印尼則不同，在選舉期間，各政黨（聯盟）可能會相互競爭，但在選舉結束後，落敗的政黨可能會加入政府。

她舉例，2019年總統選舉中，普拉伯沃和現任總統佐科威（Joko Widdo）是競爭對手。然而，當佐科威就任總統後，他給予普拉伯沃國防部長的位置，「這種情況在台灣的政局中不會出現」。

政治大學創新國際學院副教授迪希（Deasy Simandjuntak）補充說，印尼在選舉期間的政黨結盟，通常只是為了選舉而暫時合作，因為在政府成立後，政黨可以加入或退出聯盟。（編輯：高照芬）1121103