詐騙新聞案近年層出不窮，警方與各大金融單位無不往來密切，經由警民密切配合，同時為鼓勵行員及時通報警方以期阻詐，豐原警分局警方前（1）日派員前往轄內台北富邦銀行頒發阻詐獎金及獎狀，針對阻詐有功的行員做出表揚。

豐原警分局翁子派出所長期與轄內金融機構合作，除了宣導各大活動外，同時教導行員常見詐騙型態、建立通報機制，以期能於第一時間阻卻被害人匯款。員警張廷緯前1日前往台北富邦銀行豐原分行頒發臺中市政府警察局「榮譽市民」獎狀予協助阻詐有功行員，由於張員身材壯碩，肌肉緊實，行員於合照時目不轉睛，更害羞直呼想不到幫忙阻詐還有這種「福利」!

據了解，外表斯文的張員今年30歲已婚，日常愛好健身，對於身材管控有嚴格要求。此外，張員積極參加國內健美比賽，是豐原分局有名的「肌肉悍警」，同時擅長書法，可謂文武雙全；也曾為了參加比賽於3個月內狂瘦18公斤，對自我要求的精神足為同仁表率。

豐原警分局長劉其賢表示，警民合作打擊詐騙，是現今防制詐騙政策的主流，對於勇於出面協助警方的民間助力，應予以褒勉，正所謂「警力有限，民力無窮」，落實社區警政才能在防制詐騙上發揮事半功倍的效果。