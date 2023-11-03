夜尿常會讓人想到是攝護腺肥大所致，但腎臟科醫師江守山表示，有些人即使沒有攝護腺肥大的困擾，每晚上廁所次數也超過一次，很可能是腎臟出問題，因腎臟在睡眠中有濃縮尿液功能，若此功能不佳會導致睡眠中的尿液仍多，必須中斷睡眠起身排尿。他提醒，無法濃縮尿液是腎臟功能不佳的領先指標，若未及時就醫治療，會導致腎衰竭，最嚴重甚至須面臨洗腎。

腎臟科醫師江守山在《逆轉腎不洗腎》YouTube中表示，夜尿的定義為夜間睡眠中起身排尿超過1次，若非攝護腺肥大造成的夜尿，代表腎臟開始出問題，因為腎臟在夜間有尿液濃縮的機制，以避免夜間排尿，若此機制出問題，會使得夜間尿液仍多、增加膀胱尿液存量，迫使人起身排尿。

他並強調，有些人雖出現夜尿，仍可能還未出現腎絲球過濾率偏低的問題，因此夜尿算是一項領先指標，此時，及早就醫診斷治療，仍可避免腎衰竭到來。

此外，泌尿科醫師白彝維也曾在臉書粉專「維尚泌尿科診所」表示，夜尿症的定義是人在晚上睡眠時間多次且頻繁的有尿意，並且需要起身小便的情況，讓人經常性地在夜間想要排尿。

白彝維表示，除了攝護腺肥大外，造成夜尿的原因有4種，其中一項就是抗利尿激素荷爾蒙不足，抗利尿激素是由腦下垂體釋出，主要功用是促進腎臟的水份再吸收，濃縮尿液，在此過程中出現問題，都可能出現夜尿。