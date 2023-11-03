【全程字幕】侯友宜下藍白合最後通牒日！ 柯辦發言人吳怡萱曝「國民黨新方案」 @ChinaTimes

藍白政黨協商無進度，國民黨總統參選人侯友宜昨意有所指地說，「火車過站不等人」，但傳出國民黨提出新的對案。民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人吳怡萱透露，的確收到國民黨提出新的對案，內容非民主初選也非全民調，但對案的細節需要做內部討論溝通。據了解，柯文哲將於下午在花蓮行程中親自回應。

針對國民黨提出新方案，吳怡萱今在記者會後受訪表示，的確收到國民黨提出新的對案，內部也在進行討論與了解，至於對案細節與討論結果，給他們一點時間，討論完後會給大家清楚的答覆。

是否代表國民黨不再堅持民主初選？吳透露，國民黨提出一個非民主初選、也非全民調的對案，但對案的細節需要做內部討論溝通。

至於對案細節是針對總統或立委？吳表示，對案是針對總統沒錯，立委部分在禮拜一會面中，也有初步共識，所以對案是屬於總統部分。針對是誰與柯營接洽，何時收到對案？她說「細節不清楚，這兩天我們收到的，從國民黨方面給我們的。」侯與國民黨主席朱立倫是否共識？吳強調，收到的對案也希望是朱、侯有共識的對案。

對於侯友宜喊話放下自己，完整政黨輪替。吳回應，柯文哲一直講說，柯侯、侯柯在同張選票可接受，只是柯一直強調比賽規則，侯友宜在三巨頭會面似乎還是強調民主初選，既然國民黨提出新的段案，希望是國民黨內部跟侯友宜已經溝通好，此方案民眾黨討論完，如果有共識再跟大家報告。