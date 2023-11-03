日前有媒體指稱，民眾黨將陸配徐春鶯納入不分區立委名單，引發綠營鋪天蓋地的攻擊。陸委會主委邱太三日前在鏡電視「大選鏡來講：2024選戰論壇」節目更稱，陸配需照《國籍法》以及《公務人員任用法》，出具放棄國籍的證明，才可以擔任立委。對此，曾擔任台聯不分區立法委員、馬政府時期的前陸委會主委賴幸媛提出反對意見，發聲挺民眾黨總統參選人柯文哲的進步政策。

據《風傳媒》3日報導，賴幸媛接受該媒體專訪時指出，對於柯文哲納陸配到不分區的決定，她認為是正確與進步的，並強調有繳稅就有國會代表權。同時賴還引用美國在英國統治時期，拒繳印花稅的名言，「沒有國會代表權就不應繳稅」。

賴幸媛還在專訪中提到，自己在2008、2009年戮力推動與大陸相關的重要政策時，改善陸配就是其中要點之一，她當時即便在面對社會跟立法院的嚴重歧視，最終還是修定了《兩岸人民關係條例》，讓陸配得以享有工作權、取得身分證全權從8年縮短到6、同時還取消了財產繼承的相關限制。

《風傳媒》的報導中還提到，賴幸媛認為兩岸關係有特殊性，陸配取得我身分證的前提是要放棄大陸原籍（也就是戶籍），《兩岸關係法》提到的是以戶籍界定兩岸人民，而不是國籍。賴直言，徐春鶯是陸配，身為在台有戶籍的中華民國公民，遵照法令在台灣繳稅、健保費，假使要參選不分區立委，權利自然受到《中華民國憲法》保障。

賴幸媛在該專訪中亦強調，自己過去全力推動陸配政策，除了減少認同政治帶來的社會對立，也是想要為台灣長遠的族群融合能提供基礎。賴還稱，她過去光是要推動法案就到立法院溝通遊說58趟，向立法委員傳達，「陸配的工作權實際是台灣27萬弱勢家庭的生存權」、「陸配是台灣人的妻子、台灣人的媳婦、更是台灣囡仔的媽媽」。

報導指，賴幸媛也表示，台灣在過去400多年來都是移民社會，就像平埔族原住民能接納渡海來台開墾的「羅漢腳」，才會有今天的我們，差別只在先來後到而已。

針對納徐春鶯於不分區名單一事，柯文哲先前曾回應，自己知道社會的氛圍，若徐真的當不分區立委，依內部慣例，有爭議就不要參加國防外交委員會，若是去衛環、內政委員會就不會有太大問題。「在中華民國拿到國民身分證卻沒有參政權就不是法治國家，這是他個人的信念。」