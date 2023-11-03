現場查扣槍枝、子彈及上百包毒品。（洪靖宜攝）

毒夫妻怕黑吃黑！擁長短槍218發子彈 特勤攻堅全都別想逃

有販毒集團藏身在高雄鼓山區九如四路一處透天厝中，為怕遭黑吃黑，主嫌擁槍自重，也擔心遭查緝，並在倉庫周邊裝設多支監視器，作風相當小心。不過高雄警方掌握藏匿毒品處所及販毒運作模式，日前強勢攻堅，查獲873包毒品咖啡包和槍枝，以及218發子彈。

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵三隊員警掌握情資，發現販毒集團利用通訊軟體，在網路上兜售毒品，與左營分局、鼓山分局等共組專案小組，經長期偵蒐，發現利用鼓山區九如四路一處透天厝作為倉庫。

該販毒集團招募成員，以2班制，24小時不斷貨，隨叫隨送，透過網路兜售毒品，送毒小蜜蜂遍布整個大高雄地區。為了躲避查緝，將毒品咖啡包分別藏匿於透天厝及廢棄自小客車內，住處更裝設5支監視器，防止監控和突襲，專案人員歷時數月跟監、蒐證，掌握藏匿毒品處所及販毒運作模式，10月8日強力掃蕩緝捕。

特勤人員全副武裝攻堅時，嫌犯四處逃竄，另一邊也有人想從後門溜走，通通被一網打盡，警方在清點證物時，一旁嫌犯所飼養的愛犬也相當焦躁不安，現場逮捕主嫌26歲蔡姓男子與顏姓妻子，另外負責聯絡買家的孫姓男子以及朱、陳姓送毒小蜜蜂，現場查扣三級愷他命毛重50公克、873包毒品咖啡包。

警方調查，蔡姓犯嫌怕遭「黑吃黑」，便花約80萬購入各1把長、短槍，還有218發子彈，以及現金48萬元，他去年也因槍砲案件遭刑大警逮捕過。全案詢問後，依違反毒品危害防制條例罪嫌、槍砲彈藥刀械管制條例，移送高雄地檢署偵辦。

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