傳蕭美琴回台參選吳志中接外交部長？ 陳建仁回應了

國民黨立委李德維在質詢時提到，傳出駐美代表蕭美琴傳出將回台參選，而外交部可能會有很大的調整，外交部長吳釗燮可能會調去美國，由駐法代表吳志中回國接任外交部長，對此，行政院長陳建仁表示，目前還沒有得到相關消息，但是不管吳釗燮、蕭美琴或是吳志中，都是很傑出的外交人才，都會適所適任。

李德維追問，時間不多了，蔡英文總統還沒跟你談這個問題嗎？這部分是行政院來作業還是總統府直接作業？陳建仁表示，總統府會跟行政院來商討；李德維問，「蔡總統還沒跟你提這個問題？」陳建仁回應，目前還沒有。