2024總統大選進入倒數階段，民進黨立院黨團今開記者會提出，中國大陸介選四大態樣和十六套手法，民進黨立院黨團書記長劉世芳表示，台灣人很清楚，就是對岸的中國無時無刻關心台灣大選，四大態樣包含軍事恫嚇、經貿脅迫、外交打壓和認知作戰。

劉世芳表示，前兩天國安局在某一場國際智庫發表會，跟大家披露收集到的訊息，知道中國大陸介選分為四大樣態，發現介選越來越細緻，而且從各種不同的面向，包含軍事恫嚇，遠從馬英九總統執政就已經有，回隨著台灣政情調整，還有軍機繞台；以及經貿脅迫、外交打壓以及認知作戰。

劉世芳也指出，台灣經濟貿易發展越來越好，某一個智庫發表亞洲地區台灣人民GDP收入已經是亞洲第一名，台灣經貿有任何脅迫，走自己的路，讓台灣可以立足於亞洲和國際，而外交打壓不只是友邦，甚至是讓台灣不能參加國際組織；最後是認知作戰，滲透抖音等，用負面方式打擊台灣追求民主自由。