然董事長葉儀晧預期，2024年筆電出貨量可望成長中個位數，其中Chromebook估計年增至1,900~2,000萬台。整體動能將來自NB規格升級，包括Haptic、Fingerprint應用，及商用機種增多等，進一步帶來內容價值提升。
至於AI PC，義隆電目前與兩大陣營高通、聯發科平台皆有案子在進行，主要是提供具AI功能相關之人機介面解決方案，涵蓋影像處理、演算法等。只是應用初期推廣仍以雲端居多，Arm PC放量將落於2025年。
義隆電2日舉辦法說，管理階層表示，第四季恢復往年季節性下單型態，雖然仍有急單挹注，但比例持續降低，合併營收將較前季季減11~17％區間；受淡季效應影響，早盤開低一度觸及跌停價位。
然董事長葉儀晧預期，2024年筆電出貨量可望成長中個位數，其中Chromebook估計年增至1,900~2,000萬台。整體動能將來自NB規格升級，包括Haptic、Fingerprint應用，及商用機種增多等，進一步帶來內容價值提升。
至於AI PC，義隆電目前與兩大陣營高通、聯發科平台皆有案子在進行，主要是提供具AI功能相關之人機介面解決方案，涵蓋影像處理、演算法等。只是應用初期推廣仍以雲端居多，Arm PC放量將落於2025年。
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