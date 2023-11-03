然董事長葉儀晧預期，2024年筆電出貨量可望成長中個位數，其中Chromebook估計年增至1,900~2,000萬台。整體動能將來自NB規格升級，包括Haptic、Fingerprint應用，及商用機種增多等，進一步帶來內容價值提升。

至於AI PC，義隆電目前與兩大陣營高通、聯發科平台皆有案子在進行，主要是提供具AI功能相關之人機介面解決方案，涵蓋影像處理、演算法等。只是應用初期推廣仍以雲端居多，Arm PC放量將落於2025年。

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