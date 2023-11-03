受到第三季獲利下滑且第四季仍看持平影響，今日南茂股價跳空開低之後一路走低，盤中股價一度重挫逾8％，盤中股價最低來到38.1元，股價寫近三周新低。

南茂第三季營收55.81億元，季增2.5％、年增6.2％，第三季稅後純益5.80億元，季減7.6％、年減13.6％，單季每股稅後純益為0.8元，低於今年第二季的0.86元及去年同期的0.92元，並創下近五個季度低點。

日月光Q3獲利季成長13％ 前三季每股獲利5.05元
台股重挫＋第四季展望保守 聯電今重挫逾4.4％
台股重挫逾260點 台積電暴跌14元至530 原因曝光
#南茂 #盤中股價 #稅後純益 #重挫逾 #股價