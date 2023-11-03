受到第三季獲利下滑且第四季仍看持平影響，今日南茂股價跳空開低之後一路走低，盤中股價一度重挫逾8％，盤中股價最低來到38.1元，股價寫近三周新低。

南茂第三季營收55.81億元，季增2.5％、年增6.2％，第三季稅後純益5.80億元，季減7.6％、年減13.6％，單季每股稅後純益為0.8元，低於今年第二季的0.86元及去年同期的0.92元，並創下近五個季度低點。