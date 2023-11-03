為提供桃園市民、榮民、榮眷、第二類退役官兵及屆退官兵多元就業機會並協助順利投入職場，桃園市就業職訓服務處桃園就業中心將於14日及24日與退輔會攜手辦理徵才活動，釋出3700職缺，最高薪更上看15萬。

桃園就業中心站長紀彩鳳說明，桃園就業中心與國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心攜手舉辦現場徵才活動，14日早上9點至下午1點將在退除役官兵職業訓練中心（桃園市桃園區成功路三段78號）辦理、24日下午1點30分至下午3點30分將於大順大昌市民活動中心（桃園市八德區介壽路二段361巷26號4樓）舉行。

紀彩鳳表示，這次共邀請83家廠商設攤，釋出約3700個以上就業機會，邀請到的廠商包含有大同股份有限公司、日立永大電梯股份有限公司、台灣宅配通股份有限公司、捷正公寓大廈管理維護股份有限公司、新日興股份有限公司、大昇消防工程股份有限公司、正興機電工程股份有限公司、宗陽工程股份有限公司、聲寶股份有限公司、葡萄王生技股份有限公司等83家廠商，其中有廠商提供最高月薪15萬元積極獵才。

紀彩鳳說，非常歡迎所有想找工作的朋友來到現場，多加瞭解職缺內容與最新資訊，為積極鼓勵求職朋友加入職場，活動當日也特別設置「專案區」及「疫後缺工專區」，提供多種方案諮詢及登記說明，並加強宣導「求職防騙」觀念，使民眾更加了解求職防騙的重點，求職民眾可針對適合且有興趣的職缺，前往應徵。