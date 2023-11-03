前立委吳光訓在2008年時，以他人名義炒作捷超公司股票交易及股價，不法獲利2213萬多元，最高法院認定吳男犯行明確且犯後態度不佳，駁回他的上訴，依違反證券交易法之高買證券罪判刑2年6月定讞，未扣案犯罪所得2213萬多元沒收，吳須入獄服刑。

吳光訓曾任立法委員，並曾擔任豐銀證券之董事長，2008年他用證券交易帳戶內以融資方式，買進而尚未賣出或辦理現金償還之股票共有7492 仟股，炒作捷超公司股票，不法獲利。

高雄高分院更二審審酌吳男曾任立法委員並曾擔任豐銀證券董事長，竟為圖己利，以他人名義從事操縱捷超公司股票交易及股價之犯行，致使捷超公司之股價、成交量，與同類股及大盤指數均有明顯不同，產生嚴重悖離，所為實有可議之處。

更二審考量吳男偵審過程中飾詞否認犯行，未對其行為危及市場交易秩序一事顯露悔悟之意，犯後態度難認良好，本件犯行之期間為3個月、不法利得高達2千餘萬元，依違反證券交易法之高買證券罪判刑2年6月，未扣案犯罪所得2213萬多元沒收，吳提上訴，最高法院駁回確定。