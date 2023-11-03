台灣在開發和生產最先進的晶片方面，皆處於世界領先地位，台積電因此被稱作「護國神山」，一名網友發文指出，台灣許多的產業好像正在萎縮，除了半導體外，台灣還有什麼產業能拿來說嘴？引發其他網友討論。

原PO以「除了半導體，台灣還有哪個產業可以吹？」為題在PTT分析台灣產業發展的現況，他認為台灣重工業、汽車工業先天發展不良，技術也沒有人家好；至於農業技術雖然不錯，可是一直被偷學，硬體設備也未升級，舉例如台灣茶雖然很有名，可惜產量少，都被越南和大陸茶搶走市占。

至於娛樂產業則狂吃老本，華語市場主導已被大陸拿走；金融業比不上香港、新加坡；觀光業更連自己人都嫌；醫療只靠便宜健保血汗醫奴，關鍵醫材和藥物也是跟國外買；體育產業則是籃球沒人捧，棒球隊也常輸球。原PO感嘆，上述這些曾經備受矚目的產業現在看來都遇到瓶頸。

其他網友則點名，台灣還是有些產業能成為未來亮點，「生物技術，都認證第二護國神山」、「腳踏車」、「綠色產業鏈，隨便一件都千億」、「航太跟電動車」。

也有網友認為，台灣半導體業能拿來說嘴已經非常不得了，終究半導體是過去50年最重要的發展。