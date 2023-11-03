一名大陸交換學生分享來台灣讀書的心得，列出兩岸學校的4個差異，對於台灣學校沒有大門感到驚訝，發現台灣遲到現象普遍，另外很重視實踐且常舉辦活動，直呼「超讚！」引起網友共鳴「台灣的大學就是自由」。

這名政大女交換生在《小紅書》分享來台讀書1個月的心得，一開始看到學校沒有大門感到非常訝異，因為就算不是學生也能自由進出。再來是發現遲到現象相當普遍，「快遲到時別害怕，老師同學可能也還沒到啊！」

她提到台灣的大學很重視實踐，老師會直接帶著學生去參加影展，映後還請來導演分享交流，讓她忍不住喊「超讚！」另外學校不時就會舉辦活動，還曾在活動中見到導演蔡明亮，也能在活動時吃到很多點心。

貼文引起台灣人共鳴，「台灣的大學就是自由，自由無價」、「身為台灣人，這是很常見的事」。也有去過大陸交換的網友表示，「覺得大陸的學生都好認真，上課前15分鐘教室就幾乎坐滿。」