動保人員介入處理本案。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北市新店警分局今（3）日接獲一名游姓民眾報案，指稱在復興路一帶草叢內發現一隻流浪狗狗疑似慘遭毒手，該狗狗不僅被殘忍虐殺，凶手甚至將其「分屍」斷頭，再將屍體棄置花圃，死狀慘不忍睹。

據了解，遊姓民眾稍早時路過撞見一隻流浪狗狗被殘忍虐殺，後隨意棄置於草地，隨即通報當地里長。後經里長報案反映，警方獲報趕抵現場，隨即拉起封鎖線，同時調閱案發四周監視畫面以釐清案情；目前動保處人員也已到場調查並將相關證物帶回化驗。