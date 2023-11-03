瑪菲司跨界歌壇再破紀錄！女神戲精聯手助陣逼哭眾人（HaloMavis國際連線提供）

電商女王瑪菲司（Mavis）跨界歌壇再破個人紀錄，不僅首度挑戰台語歌曲〈檳榔花〉、將新作獻已故阿公，由她首次擔任女主角演出的恐怖電影《嘎啦Gala》也傳來喜訊，榮獲前進釜山影展的提案資格名單，瑪菲司以此片榮登第36屆「金雞獎」新人推薦榜，相當不容易！她為此開心不已，努力積極著手跨界挑戰，將下來將推出更多新計畫。

〈檳榔花〉與音樂製作人張傑再度合作，某次籌備新EP的討論會議，瑪菲司聊到了小時後由阿公阿嬤帶大，感謝阿公靠著賣檳榔支撐生活讓她無虞勇敢地追求夢想，親情體悟讓張傑非常感動，很快便完成這首旋律抒情真摯、觸動人心的歌。瑪菲司透露第一次錄台語歌壓力頗大，尤其台語的道地口氣與咬字都被老師糾正多次，因這首台語歌對自己意義慎重，她事前認真雕磨幾週才進錄音室，錄音時數度失控唱到哽咽，瑪菲司一度擔心是否要重錄，但製作人反而覺得歌聲中參揉真實情感，不過於修飾反而更能純粹詮釋真實情緒。

〈檳榔花〉MV升級電影規格，邀請《當男人戀愛時》導演殷振豪執導，並由戲劇女神謝欣穎、重量級戲精陳博正（阿西）聯手演出，感人劇情取自瑪菲司兒時經歷改編，描述離鄉的女主角與攝影師，原安排回鄉與阿公拍攝一組復刻兒時畫面的婚紗照，卻因阿公反常突搞失蹤，讓女主角心急如焚報警，深夜在熟悉的車站尋獲身影，才發現阿公疑因失智不認得孫女，卻仍記得等待孫女下課的車站。MV最後放入瑪菲司與阿公各時期的合照感性結尾，觸動人心，瑪菲司看完MV後爆哭，身旁男女同事們也感動得哭成一團。

瑪菲司與導演討論內容時，被導演說的「有時候不是長輩忘記了，而是我們忘記了小時候的那份單純快樂」這段話惹哭，對導演萃取情感濃度深感佩服。瑪菲司此次在劇中飾演記錄人生的攝影師，透過角色投射觀眾視角；拍攝時瑪菲司看到檳榔攤場景，回想讀國小時經常幫忙阿公包檳榔，阿公即便忙著顧檳榔攤，每天仍會抽空載她上下課，往日回憶歷歷在目。阿公因病離世4年多，瑪菲司透過這首歌傳達心中無限想念：「阿公，希望我可以一直讓你那麼驕傲，然後我們也會好好的過生活，讓你不擔心，當一個快樂的天使。」