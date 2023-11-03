歌壇天后蕭亞軒8月簽約華納音樂，重啟睽違多年的演藝事業，預計明年推出全新專輯，並展開世界巡迴演唱會，而她近日推出最新單曲《愛沒有錯》，更吐露重新復出的忐忑心情：「相信我，我從未停下」。

蕭亞軒歷經一番波折，終於重返歌壇並推出最新單曲《愛沒有錯》，她吐露多來的心情，指出在歷經無數晝夜後，一直反覆思考「蕭亞軒這個人是誰」，雖然多年未推出新作品，但對於音樂的熱愛勝過一切，無時無刻都在做該做的事情，沒有一刻偷懶過，如今推出新作品，絕對是用盡心力製作出來，對於讓歌迷等待許久，她略帶歉意表示：「抱歉，它來晚了幾年。但相信我，我從未停下」。

蕭亞軒表示要把這首新歌，獻給上天、母親以及身邊親友，尤其是多年來對她不離不棄的粉絲，接著感性告白：「因為你們就是我愛沒有錯的原因」，正因為如此，讓她感受到擁有全世界最多最大的獎，還能做別人做不到的事，並再次向粉絲喊話：「請你們一定要永遠相信自己，相信一定的高度，相信愛，因為我相信你們會感受到」。

Elva Hsiao 蕭亞軒 愛沒有錯 Love is blameless Official Music Video。（影片／蕭亞軒Elva Hsiao Youtube）

蕭亞軒感情方面傳出與小16歲的男友黃皓分手，不過身邊卻出現混血帥哥相陪到台北小巨蛋朝聖王力宏演唱會，讓外界猜測是新的護花使者，對此，蕭亞軒表示對方是公司簽的新人，駁斥有新戀情一事。