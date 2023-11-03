詐騙手法層出不窮，搞得人心惶惶。一名網友分享，昨晚和姪女去超商，店內突然出現很大聲的警報，竟是有人領錢忘了拿，旁邊一位阿姨讓姪女幫那位客人拿，但他驚覺不對，立刻喝斥姪女不要碰，後來發現那位沒拿錢的人，竟然就在門口張望，似乎是想確認他們有沒有拿錢，讓原PO傻眼，也引起網友討論。

一名網友今在臉書社團《爆怨公社》上分享，昨晚帶姪女去超商買東西，逛到一半突然聽到很大聲的異常警報聲響，走過去才發現有人在超商的ATM領錢，卻沒有拿就走了。後來一位阿姨見狀竟對原PO的姪女說「妹妹，那個人忘了拿，幫他拿一下吧！」

原PO表示，他當下覺得怪怪的，立刻大聲喝斥姪女說「不要拿！」接著就轉頭望向超商門口，發現那個領了錢卻不拿的人，正站在門口往ATM的方向來看，看他們沒有拿以後，就這樣走出超商了，讓他滿頭問號「這是什麼新的詐騙手法嗎？」

貼文引起網友討論，不少人看呆直呼，現在真的不能當好人，感覺碰了就會有什麼麻煩的事情發生。「現在真的不能當好心人」、「反正別人的東西別碰就對了！不然倒楣上身，還好版主機警」、「詐騙手段瞬息萬變，搞得人人自危」、「你拿了，那人會回來，說他剛剛領多少多少（數字一定超過實際領的很多）要你們還他」。