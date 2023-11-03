這隻長鬃山羊罹患疥癬體弱，又遭野狗群攻擊。（古坑鄉公所提供）

在古坑鄉華山村路倒的長鬃山羊被送醫後只多活1天仍不治死亡。（古坑鄉公所提供）

古坑鄉華山村日前出現1隻三級保育動物長鬃山羊，雖體型碩大但疑被野狗群圍咬，所幸被登山客及時發現通報古坑公所、縣府農業處處理，送往南投集集特有生物研究保育中心急救，但仍回天乏術。

一名登山客1日在古坑鄉華山村山豬湖登山步道發現1隻野生山羊路倒，後腿流血，周邊有3隻野狗虎視眈眈，登山客緊急通報村長，村長又通報古坑公所，農經課長陳美君上山勘查，發現長鬃山羊體型大且患有人畜共通的疥癬，又通報縣府派獸醫吹箭麻醉，才將牠送往集集特生中心急救。

縣府農業處森林保育科長張文東表示，該隻長鬃山羊患有疥癬，處理人員全副武裝穿全套防疫衣、手套，趁還在麻醉效期趕緊送醫，特生中心出動5名獸醫急救。

不過該隻長鬃山羊傷勢過重，只多活1天於昨天（2日）就死亡。

張文東說，長鬃山羊俗稱「野山羊」，這隻長鬃山羊可能因生病體弱被流浪犬隻欺負，流浪犬可能也會遭羊隻傳染疥癬。不論流浪狗或保育動物，民眾都不要餵食。

華山村民表示，去年迄今發現過3隻長鬃山羊，前2隻都受傷死亡，可能也是遭流浪犬所咬。