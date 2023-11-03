新竹縣竹東一民眾因於社交平台看到「阿土伯」投資廣告，傾慕阿土伯投資有道，於是加入通訊軟體，聽從阿土伯展開投資，家人發現異常報警後，於面交投資款項時當場逮獲詐欺車手，並從車手身上搜出5張虛假投資公司服務證。

竹東分局警方近日查獲一名假投資詐欺面交車手，該面交車手「身兼多職」，身上竟攜帶 5 家投資公司服務證。起因於被害人於臉書上看到自稱為「阿土伯」的投資廣告，不疑有他加入廣告上通訊軟體帳號，便聽從詐騙集團投資，家人聽到要與投資專員面交款項才發現異常，因而報警處理。

警方指出，這類詐欺面交車手攜帶的服務證上的照片多為修圖產出，邊緣粗糙不自然，收據上的公司印章解析度差，且所用紙張非複寫紙與一般交易習慣不同，只要冷靜觀察或撥打電話求證，就能發現端倪。

竹東分局呼籲凡是在網路上看到或網友傳來的投資邀約訊息，標榜保證獲利、沒有風險、穩賺不賠都是詐騙，歹徒設立的詐騙投資網站名稱也可能仿冒真的投資網站，謹慎理財請仔細査證，及尋找合法業者求證。