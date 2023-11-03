受惠通貨膨脹因素，2022年百大集團營收總額達37兆7271億元，並且為連續兩年創歷史新高，成長主要來自於通貨膨脹的售價調漲效益，實質上百大集團的成長動能自2022年第3季開始受高庫存影響而快速減弱，並在2021年的高基期下，營收成長率下滑至7.13％。尤其面對2023年的全球工業需求不強，預估百大集團2023年營收總額可能出現兩位數的衰退！

CRIF統計，在疫情經濟由高檔快速反轉的情況下，2022年百大集團總體營運呈現「三新高一衰退」的情況。其中「三新高」是指全球分子企業家數、資產總額、營收總額同步創下歷史新高，「一衰退」則為稅後純益總額受到高通膨侵蝕等多重因素的影響呈現衰退。CRIF指出雖然百大集團創下三項歷史新高，不過資產總額成長率只有5.44％，不僅低於2021年的10.02％，並為2016年以來資產成長率的新低。營收總額成長率7.13％也遠低於2021年的17.13％。因此最大亮點可以說就是投資家數創新高。

2022年百大集團稅後純益總額僅有3兆3813億元，雖仍為歷史次高，不過較2021年的3兆7395億元衰退9.58％，衰退幅度接近10%，衰退幅度相當驚人。CRIF分析2022年在營收總額成長情況下稅後純益總額大幅衰退，是由多重因素所造成，除了顯示營收總額成長虛胖之外，獲利被高通膨侵蝕嚴重，以及美國聯準會升息帶動全球央行跟進升息是主要禍首。儘管虧損集團只有8個集團，不過稅後純益衰退的卻多達60個集團，即不難看出獲利衰退的普遍性。尤其塑化集團第一季因石化料大漲而大好，但下半年需求急凍且價格大跌，形成塑化業景氣由上半年極熱反轉為下半年的極冷，整體塑化集團稅後純益大幅衰退58.09％衝擊最大。其次則是金融集團遭到防疫保單的衝擊、壽險業實現投資損失、券商受台股量縮影響、使金融集團獲利大幅衰退42％，以及新台幣大幅波動，都是造成百大集團稅後純益大幅衰退的因素。

雖然部份製造業的庫存在2023年下半年漸恢復平時水準，不過美國高利率仍將持續一段時間，以抑制通膨進一步回落，預估2023年百大集團的稅後純益總額不排除還會再衰10%，稅後純益創新高最快恐怕要等到2025年。