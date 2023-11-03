蘋果執行長庫克在接受路透社訪問時表示，在中國大陸，iPhone手機的銷售在9月季度創下記錄，在中國城市，前五大最熱賣的智慧型手機中，iPhone就佔了四名。

庫克在法說會上表示，儘管整個中國智慧手機市場可能萎縮，但7～9月期間蘋果在當地的市佔似乎有所成長。

庫克並表示，雖然今年10～12月季度的銷售期短少了一周，但蘋果仍然看好iPhone在今年底節日購物旺季的銷售將成長。

產業研究公司Canalys表示，由於經濟復甦疲弱，中國7～9月季度智慧手機整體銷量估年減3%，但衰退的力道較前幾季放緩。Canalys並表示，同一期間，iPhone手機在中國的銷量估下跌6%。

反之，分析師認為華為7～9月季度在中國的智慧手機銷售強勁成長。儘管多年來受到美國的制裁與圍堵，華為仍在最近推出了Mate 60 Pro最新5G高階手機，該手機因搭載中芯國際以7奈米製程生產的麒麟9000S晶片而引發高度關注，並引爆美國晶片出口禁令存在破口的爭論。

投資人擔心華為新推出5G高階手機，可能打擊iPhone手機的銷售。

根據周四發布的財報，蘋果第四財季（截至9月30日）在大中華地區的整體營收下滑2.5%，在2023財年的四個季度裡，蘋果在中國的營收就跌了三季。

蘋果將之歸咎於Mac電腦和iPad銷售疲軟。庫克則表示中國市場營收減少與匯率有關，排除相關影響後，中國市場在第四財季仍然實現營收增長。