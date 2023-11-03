特斯拉第3季財報不如預期，拖累近9個交易日股價暴跌逾2成；反觀大陸電動車一哥比亞迪第3季淨利人民幣104.13億元，成長82%，平均每天賺1.13億元（約台幣5億元）。知名半導體分析師陸行之表示，比亞迪第3季營利率已追平特斯拉，他點出特斯拉未來三大挑戰，尤其電動皮卡Cybertruck可能賣一台虧一台，擔憂公司獲利恐被拖累。

比亞迪第3季淨利潤人民幣104.13億元，成長82.16%，平均日賺1.13億元，前3季累計實現營收人民幣4,222.75億元，年增57.75%；淨利潤213.67億元，成長129.47%。

特斯拉第3季營收為233.5億美元，與去年同期相比成長9%，而毛利率跌破18%，淨利潤為18.53億美元，年減44%，單季表現創下4年來最差。

陸行之在臉書發文表示，最近日系車大廠豐田（Toyota）、陸電動車大廠比亞迪陸續公布營收獲利，結果季度與年度營收增長都優於特斯拉，反觀特斯拉年增率甚至低於行業平均值的12%，顯然公司砍了價格，就犧牲了營收增長及獲利率，不砍價格就沒了銷量，正陷入兩難困境。

他說，近期特斯拉車價比較穩定，短期暫緩無限擴產衝量的做法似乎奏效，但未來要維持40~50%營收增長相當困難，預估營收年複合成長率可能只有10~20%。

陸行之也點出特斯拉面臨的三大挑戰：

一、如何保住營業利潤率不要崩盤。像是比亞迪過去落後的營業利潤率，在今年第3季正道超車，追平特斯拉。

二、電動皮卡Cybertruck的營業利潤率是否低於-10%，賣一台虧一台會不會把公司從獲利帶到虧損。

三、特斯拉營收及獲利增長較慢，市場是否重設其估值。

不過，陸行之認為，特斯拉執行長馬斯克應該很快就能修正盲點，畢竟不常聽到BENZ、BMW降價衝量，開拓新的經營模式才是正道。