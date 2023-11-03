有些人天生頭腦靈光，面對任何困難都能從容應對。占星家班尼特（Tara Bennet）及加爾比斯（Stina Garbis）在生活網站《Best Life》提到，6星座邏輯思考最強，他們處理事情精簡又迅速，做決定時不容易被人影響。

▎第6名、雙子座

雙子座天生思維敏捷，同時也是好奇寶寶，對知識充滿渴望，求知慾讓他們在處理事情時很迅速，雖然有時會分心，但並不影響結果，溝通技巧一流，當別人陷入困境時，仍保持頭腦冷靜。

▎第5名、天秤座

天秤座邏輯能力強，具有出色的決策能力，凡事追求平衡，會用各種角度看事情，不容易受他人影響，在解決家庭和朋友間的糾紛時，由於天秤座腦袋清晰，所以總是占上風。

▎第4名、牡羊座

牡羊座個性衝動，容易被情緒控制，但脾氣來得快也去得快，他們雖然情緒波動大，但邏輯能力很強，做事專業又有計畫性，為了達到目標，會想辦法實現不可能的任務。

▎第3名、處女座

處女座的守護星是掌管思想與溝通的「水星」，使他們做事時注意細節，也很在乎實用性，行動前會先思考所有可能，並找出最好的解決方案，不過事情若並未按預期發展，他們就會變得很不安。

▎第2名、水瓶座

水瓶座天生充滿好奇心，經常是團體中最聰明的人，他們享受實驗與創新，不會沉迷於結果，樂於解決問題並探索生活中的難題，也由於時常接受挑戰，使腦筋越來越靈活。

▎第1名、摩羯座

摩羯座非常勤奮，從來不浪費時間，為了讓愛人與自己過上穩定生活，會不斷努力打拚，摩羯座務實又專注，做事情前會先預想各種可能，找到最佳處理方法，而且總是比別人想得還快，從不被情緒影響判斷。