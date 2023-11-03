世界大賽落幕後，球員自由市場也重新「營業」，大聯盟也在官網公布以大谷翔平為首的自由球員名單。爭冠失利的國西霸主道奇補強的第一動作，就是和自家重炮穆西（Max Muncy）完成兩年續約。

職業生涯4度送出單季30轟以上的火力，穆西的合約到今年賽季結束，但一般認為道奇執行下賽季1400萬美元選擇權的機率相當大，不過球隊直接延長穆西的合約，新合約為期兩年，價值2400萬美元，2024、2025年賽季年薪皆為1200萬美元，附帶2026年1000萬美元的球隊選擇權。

穆西今年擔任三壘手居多，也能站一、二壘，本季貢獻2成12打擊率、36轟和105分打點，打點數創下生涯新高，儘管打擊率偏低，但穆西的特點在於精準選球功夫，近3年平均四壞球保送接近90次，另外就是長打方面發揮突出，讓他攻擊指數依然維持漂亮的0.808。

道奇陣中柯蕭（Clayton Kershaw）、馬丁尼茲（J.D. Martinez）及黑伍德（Jason Heyward）等老將的去留也值得令人關注，尤其本季大部分擔綱指定打擊的馬丁尼茲，位置和大谷翔平重疊，36歲的他不可能再度成為外野主力，因此道奇是否會對馬丁尼茲提出2032萬美元的合格報價，可推測球隊追求大谷翔平的認真程度。