藍白合至今仍陷僵局，先前侯友宜喊話今天是最後期限，外界憂心恐破局，參選台中市第四選區立委的國民黨發言人廖偉翔指出，選戰迫在眉睫，不可能一直等下去，國民黨若推出「侯韓配」仍有一戰之力，更表示「我們都在等一個人」。

廖偉翔說，如果能夠促成藍白合，集最大力量扳倒執政昏聵無能的民進黨，自然是利國利民的上上之策，但顯然在誰正誰副以及民調規則上出現很大的歧異，侯友宜、朱立倫、王金平、韓國瑜等國民黨重要人物都苦苦喊話，至今卻還未能等到這振奮人心的消息。

廖偉翔說，如果不能合作，就是各自祝福，兄弟登山、各自努力。能合固然好，如若不能，國民黨也必須秉持黨魂、黨格，發揮獨立作戰的「戰鬥精神」，把總統選戰打完。

廖偉翔分析，國民黨現在有4席直轄市長、9席縣市首長、167席直轄市議員及75席的鄉鎮市長，基層實力非常堅強，上一次的總統選戰，韓國瑜的得票數也高達552萬票，但因民進黨借機操作恐中牌、抗中牌催出817萬選票而落敗。

廖偉翔強調，今年民進黨已被爆料國防外交召委「實質親中」、有立委去對岸經商，甚至還有詐騙立委、論文抄襲、與黑道過從甚密等爭議，已經讓抗中保台的神主牌徹底失效，因此，國民黨若推出「侯韓配」仍有一戰之力。

廖偉翔最後喊話，國民黨的首要任務，不是對人委曲求全，而是應該把昔日黨的光榮感及國家的榮譽感找回來，不畏不懼、獨立作戰，先盡全力，再看天意。