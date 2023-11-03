2023年11月3日新北市／樹林警分局表示，大型車在行駛及轉彎均會產生視覺死角，因此大型車之超速、超載、滲漏等各類行車違規之產生事故風險較高。（新北市樹林警分局提供／劉瑋晴新北傳真）

為降低大型車交通違規與事故件數，樹林警分局依據事故統計分析，本轄大型車輛各項交通違規態樣及熱時熱點。針對「超載」、「滲漏」、「行駛管制區」等交通違規項目展開執法勤務。2023年已取締大型車違規闖紅燈103件、違反管制規定182件、號牌汙穢669件、酒後駕車3 件等及其他交通違規，共計1181件。

樹林區道路為連接土城、板橋、新莊、三峽鄰近區域重要交通要道，常有大型貨車出沒，惟超重的大貨車、砂石車、聯結車等大型車輛，不僅會造成道路、橋梁受損，載運過重、除有滲漏情形汙染路面影響行車安全。

近期為降低大型車交通事故，樹林警分局特別規劃自10月26日起，執行取締大型車輛大執法專案勤務。透過執法手段，促使大型車駕駛遵守道路交通法規。

樹林警分局表示，大型車輛受限其體積及操作特性，其迴轉半徑與煞車距離，需較大的空間及距離，且大型車在行駛及轉彎均會產生視覺死角，因此大型車之超速、超載、滲漏等各類行車違規之產生事故風險較高。透過強力執法對砂石車各類違規強力取締，為最直接有效降低潛在交通事故發生之措施，保障用路人的安全。