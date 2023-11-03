中國國家主席習近平3日向第五屆中美友城大會致信。習近平強調，中美關係的基礎在民間，力量源泉在人民友好，希望各方繼續做中美地方交流的橋樑，共同推動中美關係健康穩定發展

大陸新華社報導，習近平指出，中美關係的基礎在民間，力量源泉在人民友好。友好省州和友好城市是深化中美人民友誼、實現互利共贏的重要載體。自1979年締結第一對友城關係至今，中美已經建立284對友好省州和友好城市關係。40多年來，兩國友好省州和友好城市密切合作，取得豐碩成果，為兩國人民帶來了實實在在的利益。

習近平強調，中美友城大會是中美地方交流的重要機制，創立以來為推動中美友城發展、深化友城合作發揮了積極作用。希望與會各方繼續做中美地方交流的橋樑，助力兩國省州、城市跨越浩瀚的太平洋，共同為推動中美關係健康穩定發展、增進兩國人民福祉發揮更大作用。

第五屆中美友城大會3日在江蘇省蘇州市舉辦，主題為「共建綠色城市 共用民生福祉」，由中國人民對外友好協會和江蘇省人民政府共同主辦。