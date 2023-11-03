蕭亞軒相隔3年推出最新單曲〈愛沒有錯〉。（華納音樂提供）

蕭亞軒（ELVA）在歌迷千呼萬喚之下，相隔3年終於推出由她親自填詞的最新單曲〈愛沒有錯〉，透過文字寫下每個女人在愛情裡曾經歷的矛盾心境，在「該」與「不該」愛的糾結中徘徊。蕭亞軒以幾近歇斯底里的情緒，以及滄桑歷練的渾厚嗓音詮釋這首歌，一字一句唱得令人感同身受。拍攝MV時，蕭亞軒更是忍著腳傷疼痛完成，為此她吃了比平常還多數倍的止痛藥，追求完美的她看到MV成品後，直呼「最後結果很值得。」

蕭亞軒分享這首歌在2年多前就毫不猶豫決定收下，一開始聽DEMO就讓她著迷般的重複播放，直到要發想主題與歌詞時，她決定要將這首抒情歌所表現的宏大愛情觀，濃縮到私人經歷，也希望這樣的經歷是能讓每個人都有共鳴的，於是在不停的構思下，她將愛的對與錯寫進詞裡，「每個女生應該都曾遇過『該愛』或『不該愛』的時候，覺得遇到很適合的人，但有時又覺得犯了錯，無論如何，這首歌還是希望大家勇敢去愛，不管結果如何」。

該曲錄製過程中，製作人柯貴民一度全盤推翻原本蕭亞軒的唱法，回想當時，ELVA笑說這首歌的製作過程命運多舛：「2年前第一次錄音剛好遇到腳傷比較嚴重的時候，那時候練了好幾個月的方式、表情，因為不舒服所以當時狀況很不ok也覺得成果很糟糕。決定今年錄製時，我已經做好準備，沒想到卻被老師全盤推翻，原本的聲音比較圓潤，他希望是唱出比較歇斯底里、撕裂的、無助、渴求的感覺。」經過一次次的調整，蕭亞軒表示這首歌充滿了自己最真實的樣子，也希望大家能從音樂中獲得釋放。

MV開拍前她相當期待，然而拍攝當天她卻因身體狀態，必須強忍腳傷疼痛完成工作。原來為了腳傷剛開刀的她，在接連幾天密集的工作，加上拍攝MV前一天是記者會幾乎站了一整天，於是在結束工作後，她隔天竟痛到無法下床，一度考慮取消拍攝計畫。然而敬業的蕭亞軒仍堅持按照原定行程，當天也吃了比平常劑量還要重上幾倍的止痛藥，賣命地用盡全力完成工作。蕭亞軒說：「受傷後沒有用腿用得這麼多過，所以整個人事後是體力透支又全身無力。」苦笑已經有點「靈魂出竅」了。

令人不捨的是，拍攝結束，蕭亞軒回到台北的一週多後，又進了醫院拍了X光，發現原本開刀的地方有陰影出現，因此才回到台北10天左右，她又動了第二次的手術。如此拼命的她，MV成果果然也沒令自己及團隊失望，一起交出了完美的作品，希望這首歌可以療癒大家，她更向歌迷喊話敬請期待未來陸續推出的作品。