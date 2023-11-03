台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲今上午到花蓮市重慶市場拜訪，攤商熱情回應。（王志偉攝）

藍白合陷入僵局，外傳侯友宜已經向黨主席朱立倫表達今(3日)就是談判的最後期限，侯說「「火車過站不等人」，民眾黨主席柯文哲今天到花蓮重慶市場拜訪時仍未正面回應，但幕僚表示，柯文哲對藍白合作很有誠意，今天下午會親自回應。

儘管國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜以及民眾黨總統參選人柯文哲10月31日進行密會，但會談似乎無具體結果，柯文哲認為，若雙方都有堅持，等朱立倫想出辦法再決定是否見面。而近日也傳出侯陣營下最後通牒「火車過站不等人」。藍白合能否有具體作法，外界關注！

柯文哲今天在花蓮進行拜訪行程，上午到花蓮市最大公有市場重慶市場拜訪，受到攤販熱烈歡迎，沿途有支持者喊柯總統，並熱情要求拍照合影，隨後轉往幕僚安排的支持者見面會，再轉往新城鄉七星潭東昌漁場定置漁法，並與業者會談地方創生經驗。

針對藍白合，傳出國民黨有提出新的對案。柯文哲競辦發言人吳怡萱公開證實，的確收到國民黨提出新的對案，「非民主初選也非全民調」，但對案的細節需要做內部討論。

有關侯友宜「火車過站不等人」引發外界討論，甚至傳出侯下了藍白合談判的最後通牒。但侯陣營發言人也對外說，民眾黨跟黨主席之間是否有訊息的落差，因為侯友宜從來沒有下過最後通牒，下最後期限的一直反而都是黃珊珊。