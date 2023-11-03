【全程字幕】藍白陷僵局！趙少康被氣到「帶狀皰疹」 獻策喊全民調但有「這前提」 @ChinaTimes

藍白合總統人選陷僵局，民眾黨3日透露，收到國民黨提出新的對案，內容非民主初選也非全民調，民眾黨總統參選人柯文哲將於下午在花蓮行程中親自回應。中廣董事長趙少康就認為，藍白已讓基層不耐煩，「既然柯文哲要民調，就民調」，只是有相關民調設計要討論，但組閣權交給國民黨。

趙少康今上午表示，國民黨總統參選人侯友宜、柯文哲雙方皆強調有讓步，但真的讓了嗎？兩人都各懷鬼胎，賭對方會不會回頭，「柯文哲一定想說，我就算是政治釘子戶，侯友宜到最後也要跟我拜託，侯友宜則認為，柯不跟他合作什麼都沒有，最後30秒決定還是要來找他。」

趙說，藍營基層很氣，喊出不要合了拚到最後，但是不會贏是要拚什麼？另也有基層說要期待棄保，但侯柯兩人的民調都還高於20％，怎麼棄怎麼保？這是牽涉國家大事，不是賭博，6成選民期待，賭棄保是最不負責任想法。「國民黨絕對不會棄侯，都棄不掉的，只有合作沒有棄保。」

因此趙少康認為，柯文哲要民調，就民調，但組閣權交給國民黨，當上總統有6000個職位，柯文哲連600個選都沒有，所以組閣權一定是給國民黨。至於民調如何運作，趙少康說一定要先辯論，接著對民調設計也提出三點建議：第一、避免樣本數作弊，若有3家民調公司，就交換抽樣後的樣本名單；再者，民調結果採得分制而非平均制，A民調公司若勝利就得分，最後總結5家得分多著勝。

最後，國民黨的地方資源包括縣市首長、立委、縣市議員，都應該是加分項目，因此民調應比照圍棋讓子，柯文哲應禮讓民調5％，侯若輸柯超過5％，才能算柯贏。

趙少康說，不管誰正誰副，就職一年內要共同推動內閣制。趙更透露，聽親近民進黨總統參選人賴清德的人說，賴很憂慮，因為覺得一定會合。趙也感慨，如果這些都不成，那就用抽籤或擲筊吧，沒招了。

至於上述提到的民調設計方法，是否有向黨中央提出建議，趙少康說，他的任何想法都沒有跟任何人商量，提出來大家自有公評。