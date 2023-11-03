資深音樂人劉家昌最近抖出家醜，和前妻甄珍、兒子劉子千（現改名為：章立衡）隔空互槓，雙方揚言走法律程序。回顧劉家昌與甄珍的緣分，當初男方一見鍾情，苦追15年才把甄珍娶進門，但他在節目承認婚後曾被甄珍抓包與異性過於友好，慘遭皮帶毒打。

甄珍15歲報考國聯電影公司，從3700多名競爭者中脫穎而出，入行後迅速走紅，與江青、鈕方雨、李登惠、汪玲並列「國聯五鳳」。劉家昌23歲首次見到15歲的甄珍，對女方一見鍾情，但兩人當時未來電，劉家昌先娶江青，離婚後聽到甄珍嫁給謝賢，整個身體發軟，一度覺得無法活下去。不過，劉家昌未放棄甄珍，一路苦追到日本，1978年終於把30歲甄珍娶回家。

甄珍年輕時超正，劉家昌對她一見鍾情。（圖／中時資料照）

劉家昌2010年錄節目《康熙來了》暢談與甄珍的感情史，被主持人蔡康永問是不是風流才子？劉家昌先否認，後來才吞吐地說：「沒有那麼風流，不能說沒有」，他回憶某年夏天打赤膊躺在床上，被甄珍拿皮帶抽打，身上留下血痕，小S好奇劉家昌是不是跟異性太好才被甄珍打？劉家昌尬笑回：「對」，小S再追問：「其實是有吧」，劉家昌笑而不語，沒正面回答問題。

蔡康永直球問劉家昌「你偷吃都沒有擦乾淨嘴巴嗎？」劉家昌尷尬地回：「不是，我已經非常小心了，最後還是穿幫」，小S問是怎麼被抓包的？劉家昌表示，甄珍很聰明，只要發現他講話結巴，八成在說謊，很容易就察覺異狀。

劉家昌還原當時情況，「我犯了嚴重的錯誤，我要送給別人東西，我把家裡電話留給別人」，結果這通電話被甄珍接到才東窗事發。劉家昌在節目中強調：「年輕的時候腦筋不大清楚」，被蔡康永回：「真的耶，你玩太兇了」，劉家昌趕緊解釋：「沒有，就是因為太少了才抓到，要多了她反而抓不到。」