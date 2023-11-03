【全程字幕】喬北農人事逼走韓國瑜？段宜康批柯文哲說謊流暢 吳怡萱嗆：吞曲棍球了沒 @ChinaTimes

民眾黨總統參選人柯文哲指控，民進黨新潮流塞人到北農，「你去問那個（前民進黨立委）段宜康，他塞了幾個人給我？」段駁斥，「我沒有拜託過他任何事情，包括人事」反批柯文哲的長處是說謊很流暢。對此柯辦發言人吳怡萱轟，段宜康現在到底吞曲棍球了沒？在還沒吞曲棍球之前，段宜康都沒有資格說別人說謊？

針對段宜康回擊，吳怡萱今天在記者會後時事聯訪表示，段宜康說柯文哲說謊，那段宜康現在到底吞曲棍球了沒？在還沒吞曲棍球之前，段宜康都沒有資格說別人說謊，「因為他正在說謊中，他的說謊是ing」。

吳怡萱說，段宜康2019年時接受媒體人周玉蔻專訪，被問到民進黨九合一大敗，是不是就是搶了韓國瑜位置，段宜康那時候說，如果歷史不能重來，即便重來，他還是要做，「政黨輪替本來就應該要我們派」，這些話都是段宜康自己在媒體公開說過，請段宜康自己想想看到底誰說謊，沒有吞下曲棍球之前，段宜康都沒有公信力。

吳怡萱話鋒一轉說，還要再問吳音寧，當時就是這樣找到吳音寧，結果吳音寧不進議會備詢，現在要參選立委的吳音寧，請表態未來可不可以接受行政官員不到立法院備詢，請吳音寧正面回答問題。