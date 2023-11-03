國民黨總統參選人侯友宜3日南下台中潭子區參拜潭水亭觀音媽祖廟，現場支持者舉牌高喊「侯友宜涷蒜！」，針對日前侯辦發布的競選影片「現形」，惹到網紅「四叉貓」劉宇非常不開心、要求道歉，侯說，近年弊案連連，相關人要面對問題並釐清。

侯友宜指出，近幾年弊案連連，包括，疫苗弊案、超思巴西蛋進口等，有夠多，這些弊案都可以被人民討論，那這些弊案相關人，也必須要面對這些問題，而且要釐清。

媒體追問，鴻海創辦人郭台銘參選總統連署，全台頻傳賄選情事，侯友宜表示，他並不清楚整件事情內容，釐清事情真相就交給司法去處理。

針對侯友宜主張重啟特偵組，民進黨總統參選人賴清德日前受訪卻認為，不如建立一個清廉、公開透明的政府，比什麼都重要。侯友宜3日指出，民進黨政府執政7年多了，要做早就做了吧？侯說，民進黨執政弊案頻傳，他上任總統後要成立特偵組，打擊貪汙腐敗弊案，還給人民公平正義。