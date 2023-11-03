藍白合持續卡關，國民黨高市立委參選人李眉蓁、鍾易仲認為，藍白合總統人選產生方式沒有絕對公平的辦法，也直言藍白合「結果比過程更重要」，若要認真比較，或許猜拳、擲筊更公平、公正、公開，他們也邀請網友集思廣益，提供建議給兩黨作參考。

李眉蓁、鍾易仲在臉書逗趣貼出一張藍白拖擲筊一正一反的聖杯圖卡，認為藍白合「結果比過程更重要」，邀請網友集思廣益，看看除了猜拳、擲筊、電腦兵推，還有什麼更公平、公正、公開的方式可以提供給兩黨參考，順利完成藍白合。

網友紛紛回應「要團結才是重點」、「藍軍還是要有備案，不能再拖了」、「一正一反，但是誰要當正，搏杯好了」、「沒有永遠的真正公平」、「藍白合會創造選票最多」、「真的很無解」。

李眉蓁、鍾易仲表示，他們一路力挺侯友宜參選，也很早提出藍白合、聯合政府等主張。他們認為，在絕大多數情況下，程序正義、SOP等過程很重要，但「合不合」遠比「怎麼合」來的更重要，若因為堅持程序而導致破局，那等待所有人的就是一起為台灣哭泣。

李眉蓁、鍾易仲認為，藍白合總統人選產生方式沒有絕對公平的辦法，全民調會被綠營操作，民主初選對民眾黨未盡公平，但再找第三方案也未必會更好。若要認真比較，或許猜拳、擲筊、電腦兵推也許更公平、公正、公開，甚至還可以上聽天意，但恐怕雙方也難以接受。希望兩黨能再多想想，不必過度堅持，也不要輕言破局。