不少人洗衣服會放入「香香豆」增添衣服香氣，近日社群流傳一篇文章，提到「洗衣服使用香香豆只會越洗越臭」，對此專家表示，香香豆的成分不至於影響衣物品質，衣服會臭是因為沒洗乾淨或是洗衣機太髒所致。

《台灣事實查核中心》指出，近日社群平台流傳一篇文章，內容在分享洗衣知識，並稱「香香豆含有油和臘、會黏在衣服上形成難以去除的油汙，洗衣使用香香豆只會越洗越臭。」

對此洗衣專家沈富育表示，網傳文章的觀念大致是對的，但對於香香豆產品的描述不太正確，因為香香豆的成分不至於會影響衣物品質，衣服會臭主要是因為沒洗乾淨或洗衣機太髒。

另外家事達人陳映如也指出，衣服臭並不是香香豆害的，而是衣服本身沒洗乾淨導致；如果衣服不乾淨且已產生異味，不去改善根本問題，只想用香香豆遮蓋臭味，「當然會越用越臭」。

專家建議，洗衣時應依衣物的髒汙程度調整洗劑用量，不要放太多，以免殘留在洗衣機內形成汙垢、孳生細菌，另外也要定期保養清潔洗衣機，才不會影響洗衣效能。