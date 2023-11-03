民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱、台灣民眾黨發言人林子宇、新北市第二選區立委參選人李有宜共同召開記者會，質疑民進黨雙標、自我打臉，批民進黨總統參選人賴清德頻頻賣「芒果乾」，但真正「親中愛台」而且「身體力行」其實是民進黨，如果賴清德選前搞失憶，就幫他想起來。

吳怡萱指出，賴清德在其台南市長任內，面對議員質疑台獨立場，曾反駁表示「我是親中的，沒有反中，我親中愛台」，當時民進黨政府上下皆未否認切割還頻頻附和，賴清德2014年6月前往中國拜會時任上海市長楊雄，是否為台辦安排？還傳出秘密會晤時任上海統戰部長沙海林，但他避重就輕僅解釋是到上海辦畫展。

吳說，行政院副院長鄭文燦針對賴清德「親中愛台」言論，鄭文燦也以「和中愛台」是好方向回應，認為台灣、中國仍須有善意的互動，希望推動「兩岸共好」，而鄭文燦多年前也傳出曾赴中國澳門賭博等情事。

吳怡萱批評，兩岸本來就要交流，但民進黨卻假惺惺的用高標準來檢視在野黨，卻對自己很寬容，天底下哪有這樣的道理。民進黨用身體力行的親中事件，10隻手指頭數不完，選前卻通通失憶。

吳怡萱強調，賴清德為了選舉，從「務實的台獨工作者」到只剩「務實」態度立場不斷位移，卻把「民主與專制的選擇」掛在嘴上，營造只要誰反民進黨、誰對新潮流有意見，就是中共同路人，但誰才是真正的專制政權，答案就是新潮流。

李有宜表示，監察院長陳菊於高雄市長任內，曾在高雄巨蛋接待時任中國國台辦主任張志軍並舉行閉門晤談，還呼籲雙方應該改變「因為我們不一樣，所以要打倒對方」的想法，轉變為「因為我們不一樣，所以更要交流、要相互尊重」。陳菊還曾表示願意訪中加強交流，並赴中會晤時任北京市長郭金龍、時任上海市長韓正，並呼籲樂見兩岸加強溝通、繼續交流，希望兩岸關係愈來愈和諧，張開雙臂歡迎陸客來高雄旅遊。

李有宜強調，新潮流大佬陳菊數度前往中國大陸，接受高規格禮遇，且還不向政府報備說明，不顧國安疑慮，顯然打臉民進黨一向聲稱的「抗中保台」。新潮流後來被爆出在中國大陸生意做很大，難道是陳菊幫忙鋪路？民進黨與共產黨互動，真是親密又私密。

林子宇提到被戲稱為「中國鵬」的民進黨立委鄭運鵬，更曾西進中國大賺人民幣，遭爆料後避重就輕說是公開資訊，可接受檢驗，絕對沒問題，說一套做一套雙重標準無下限行徑，已經是民進黨將反中做為政治操作謀取政治利益的經典案例。

林子宇也說，民進黨立委許智傑更曾提出「條件九二共識」，主張可與中國討論九二共識，創造朦朧美和模糊的平衡點，即曾遭國民黨立委曾銘宗嘲諷「歡迎許智傑加入國民黨」。

林子宇表示，民進黨立委身可以為了金錢、美色，身體力行親中舔共，從鄭運鵬到趙天麟，誰才是台灣國安的最大破口？就你們可以跟中國溝通交流，別人一提到中國兩字就大興文字獄，請問賴清德主席，你們的台灣價值在哪裡？是Team Taiwan 挺台灣，還是Team Money， Team Beauty？