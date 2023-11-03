紐約一個聯邦陪審團今天判加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼-佛里特詐欺等7項罪行成立，最重可量刑110年。檢方指控他精心策劃從用戶手中騙取高達100億美元資金。

加密貨幣交易所FTX去年崩垮，成為美國史上最大一樁金融詐欺案之一，受害者累計損失約100億美元（約新台幣3228億）。

華盛頓郵報指出，由9名女性、3名男性組成的陪審團評議不到5小時就達成共識，認定班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）構成2項電匯詐欺、4項共謀詐欺及1項共謀洗錢等7項罪行。

班克曼-佛里特的律師柯恩（Mark Cohen）建議上訴。柯恩在聲明中說：「我們尊重陪審團的決定，但對結果非常失望。被告堅信自己無罪，將會繼續努力盼司法還他清白。」

華爾街日報指出，紐約聯邦陪審團定罪讓這位昔日加密幣圈王者的驚天隕落畫上句號。頂著一頭蓬亂香菇頭、人設為天才男孩的班克曼-佛里特，一度將FTX推升為加密貨幣交易平台龍頭。

FTX在風光期間大力贊助運動隊伍，能讓美式足球明星布雷迪（Tom Brady）、名模吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）為他們拍炫目廣告，還能邀請到美國前總統柯林頓、流行歌曲天后凱蒂佩芮（Katy Perry）等一票名流共聚一堂聽班克曼-佛里特暢談圍繞數位產業建立起一個打破傳統新金融體系願景。

然而FTX一年前突然崩垮，讓客戶失血慘重。31歲的班克曼-佛里特2022年12月被起訴後，同意離開巴哈馬住處面對一系列詐欺指控。在審理尾聲階段，他還選擇冒險親赴法庭自證，因為稍一不慎反更易坐實罪名。

站在陪審團前的班克曼-佛里特於聆聽宣判後低下頭，他的雙親則雙手抱頭，母親還落淚。

本案訂於2024年3月28日量刑。紐約時報指他最重恐遭判刑110年。

曼哈頓聯邦檢察官辦公室指控班克曼-佛里特是名貪婪的富翁，一面搭乘私人飛機並與諸多現、前任國家元首往來，一面誆騙客戶、投資者和貸款方。

檢方提出證據、證人證詞，指他精心策劃詐騙目的是為吸走FTX資金，用以填補姊妹對沖基金Alameda Research債務、為風險投資注資、購買豪宅及大手筆政治捐獻。

律師辯稱，被告並非檢方所描繪成的電影反派，只是個竭盡全力想在新興行業搞出名堂的企業人士及精於數學的書呆子。律師告訴陪審團「然與電影世界不同，在現實世界中，事情可能會變得混亂」。

只是班克曼-佛里特最親密的前夥伴卻當檢方證人，證明被告指示他們犯法，包括秘密更改FTX代碼，讓對沖基金Alameda Research能從FTX無限量借錢。

檢方重量級證人、班克曼-佛里特的前女友卡艾里森（Caroline Ellison）告訴陪審團，在她擔任Alameda Research對沖基金執行長期間，被告指示她篡改資產負債表，以愚弄對沖基金的貸款方，並說自己一直為撒謊、竊盜「良心不安」。（譯者：陳亦偉）1121103