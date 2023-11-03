在「十一」連假的帶動下，10月大陸服務業景氣小幅回升。3日公布的10月財新中國服務業採購經理人指數（PMI）回升至50.4，較9月上升0.2個百分點。

香港信報報導，此前公布的10月財新中國製造業PMI回落1.1個百分點至49.5，再度落入緊縮區間。製造業景氣下降幅度大於服務業景氣回升幅度，拖累10月財新中國綜合PMI下降0.9個百分點至50。

分項數據顯示，在9月擴張速度明顯放緩後，10月服務業供需漲幅依然有限。當月經營活動指數略高於9月的年內低點，新訂單指數下滑至年內最低，兩者都僅略高於50榮枯線。部分企業反映，需求較預期疲弱，銷售受到抑制。

繼9月觸底回升，10月服務業新出口訂單指數在擴張區間繼續上行。企業認為這與海外訪客數量上升、外需整體改善等因素有關。

10月服務業就業保持穩定，就業指數降至50榮枯分界線上，結束此前連續8個月的擴張。部分企業因業務需求上升而增加用工，另有一些企業因銷售增速放緩而對用工更為謹慎，在員工自願離職後不再填補空缺。

財新智庫高級經濟學家表示，10月財新中國綜合PMI續創年內新低，需求略有增加，就業連續兩個月收縮，市場情緒繼續走低，製造業景氣弱於服務業。第三季經濟出現築底回升跡象，不過目前經濟恢復基礎仍不穩固。

上述經濟學家指出，政策層面，在前期多項促消費、擴投資、穩預期政策基礎上，大陸日前決定增發人民幣1兆元國債，用於支持災後重建和提升防災減災救災能力。這部分基礎設施建設投資將有助於穩經濟大盤，但對居民收入增加，以及就業和預期改善的傳導效應還需進一步觀察。