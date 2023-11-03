新北市議會民進黨團總質詢今（3）日在會議正式進行前，黨團總召鄭宇恩要求市府團隊，針對昨日局處首長不上報告台備詢一事道歉，另外有關副市長劉和然代理市長職務部分，必須解釋清楚；議長蔣根煌則要求先把報告台上的侯友宜人形立牌移除，雙方一度僵持不下，最後經過協調，民進黨團將立牌移走，劉和然則與全體局處長對於昨日的情況向議會致歉。

鄭宇恩表示，市府必須向外界說明，副市長劉和然代理市長是「動詞」還是「名詞」，依地方自治法，副市長在市長請假期間就是代理市長職務，但市府許多局處包括新聞稿，都用代理市長稱呼，這是於法無據的，有誤導、欺騙社會的嫌疑。

因此，鄭宇恩要求市府未來在市政行程及相關新聞上，要針對代理市長部分，必須在前後文更加詳述，如果市政行程是副市長出席，必須括弧註明代理市長職務；另外，針對昨天沒有局處首長上台答詢，鄭宇恩及民進黨團也要求市府團隊起立向議會道歉，因為這是對於體制的尊重。

不過議長蔣根煌則是要求先把報告台上的侯友宜立牌移除，但民進黨團認為要先道歉再移除立牌，鄭宇恩也質疑，放置侯友宜的立牌有何不可，「難道要動用警察權把侯友宜架走？」雙方一度僵持不下，導致會議開始不到5分鐘，蔣根煌就敲槌宣布休息5分鐘溝通協調。

結束溝通後，民進黨團妥協，先將立牌移除，不過劉和然上後發言時，民進黨要求先道歉再說明，蔣根煌則是認為先讓劉說話，說完後一定會要求市府道歉，雙方再度發生爭執，不過劉和然也在過程中表示，昨天以代理市長身份到議會接受質詢，今天立牌已經移開，市府團隊一定會上台，也對於昨天的情況致歉。