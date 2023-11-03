音樂人劉家昌日前突然拋出2千字長文，爆料前妻甄珍母子爭奪家產內幕，之後又繼續補充稱甄珍溺愛劉子千（現改名為：章立衡），躲了多年沒讓小孩上學等八卦，引來甄珍母子提告。事實上劉家昌和甄珍的家醜過去就吵過一陣子，令人好奇劉家昌為何近日突然暴走？諮商心理師盧美妏表示，她認為應該是劉家昌一人動手術，加上看了報導才知兒子改名換姓，新仇舊恨壓垮他才憤而發文。

主持人謝震武最近在《震震有詞》中談劉家昌與甄珍撕破臉內幕，他認為他們倆打了離婚官司多年，早就人人皆知，從法庭內吵到法庭外也屬正常，但現在已經將兒子劉子千也拖下水，而且已經到不給對方一點顏面的地步，諮商心理師盧美妏認為，劉家昌的行為可以從兩個層面剖析原因。

劉家昌一家三口溫馨同框畫面難再現。（圖／中時資料照片）

盧美妏說，第一劉家昌近日動了攝護腺手術，關乎身為男人的尊嚴，可能多少被刺激到，又在休息養病時看到兒子把姓名都改掉，對於他的男性尊嚴再度造成很大的損害，而且人在生病或動大手術時，往往內心就會跑起「人生跑馬燈」，過往回憶都湧上來，才會造成他做出這種強烈的動作開槓甄珍母子。

震震有詞 - 婚姻感情「出狀況」！吞忍犯傻、恐嚇威脅撕破臉！ -2023/11/1完整版

其二，盧美妏認為，劉子千選擇換掉爸爸給的姓還改名，應該是壓垮劉家昌的最後一根稻草，一般來說夫妻離婚通常會努力讓孩子受到最少的影響，但如果姓名整個改掉，對劉子千影響之大可想而知，而姓名通常關乎於一個人的社會角色，劉子千此舉暗示想要重生、徹底擺脫與父親的關係，「他現在是個全新的章立衡」，而這件事或許也讓劉家昌相當震憾，才會決定攻擊甄珍母子玉石俱焚。