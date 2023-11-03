射頻元件供應商思佳訊強調其智慧手機業務的需求穩定，但其他業務的需求可能持續疲軟。

投資人擔心來自中國本地晶片製造商的競爭加劇，恐導致思佳訊在當地的市佔版圖受到衝擊。

該公司在發布財報後的法說會上表示，並沒有看到華為8月推出Mate 60系列手機帶來重大影響。此款高階手機幾乎全部採用中國本地廠生產的零組件。

其大客戶蘋果執行長庫克在稍早前的法說會上也堅稱iPhone 15系列手機在中國的銷售強勁，9月季度在當地的銷量創下歷史新高，並表示在中國城市，前五大最熱賣的智慧型手機中，iPhone就佔了四名。

華為突破美國封鎖，推出了採用先進晶片的5G手機，令投資人擔心這可能打擊iPhone銷售。

思佳訊的競爭對手Qorvo和高通日前則對本季提出了樂觀的展望，顯示智慧手機市場出現復甦跡象。

思佳訊公布第四財季（截至9月29日）營收年減13.4%，為12.19億美元。經調整後每股盈餘年減27.2%，為2.20美元。均大致符合分析師預期。

該公司預估第一季營收介於11.8億～12.3億美元，不及分析師預測均值12.9億美元。該公司預估經調整後每股盈餘為1.95美元，亦低於分析師預估的2.30美元。