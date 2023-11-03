【全程字幕】國民黨新方案曝！柯文哲「一理由」拒絕 喊：誤差範圍內「贏也願當副手」 @ChinaTimes

藍白整合瀕臨破局，國民黨昨晚再提整合新方案。民眾黨總統參選人柯文哲今在臉書透露，昨天國民黨主席朱立倫和他通電話，非常感謝朱費心研擬新方案，提出了日本與德國模式。其中日本模式是請所有國民黨、民眾黨的立委提名人投票，選出他們認為可以代表在野的總統參選人，輸的當副手。「這個方案更像是縮小版的開放式初選」。

柯文哲提及，且此次國民黨提了69位參選人、民眾黨11位，其實不用投票，就已經預知結果。而德國模式則是納計政黨支持度，更為複雜、也排除了絕大多數沒有黨派的中間選民。

柯文哲臉書全文如下：

今天清晨，我與我的核心幕僚們，進行了一場會議。一個多小時的討論中，我們聚焦在一個題目：「民眾黨與我，為何參選」？

是為了勝選嗎？為台灣民眾黨的發展？還是提供台灣一個新的選擇？一個「 ＃改變」的契機。

我們不斷討論、理性辯證，赫然發現過去兩個月以來，為了促成在野整合，我們逐漸失去自我；從號召支持者與中間選民，無論成敗、義無反顧地拚一次，到只把2024政黨輪替設定爲唯一的目標，於是一再配合、妥協、退讓，反而失去了當初信仰的價值。

柯文哲的參選，不只要達成政黨輪替，更要「 ＃改變台灣的政治文化」。我們希望政治能重新讓人民相信本就應該相信的價值，相信政治可以清廉、勤政、帶來幸福，相信理性、務實、科學可以帶台灣走出新的方向，擺脫傳統政治裡種種為人民所詬病的陋習。

如果，到最後無法達成政黨輪替，還犧牲了價值，那麼我們的參選，只會讓台灣繼續停在原地、讓希望改變的選民徹底失望。

所以，「 ＃莫忘初衷」。

昨天朱主席和我通了電話；我非常感謝他費心研擬新方案，他提出了日本與德國模式。其中日本模式是請所有國民黨、民眾黨的立委提名人投票，選出他們認為可以代表在野的總統參選人，輸的當副手。這個方案更像是縮小版的開放式初選，且此次國民黨提了69位參選人、民眾黨11位，其實不用投票，就已經預知結果。而德國模式則是納計政黨支持度，更為複雜、也排除了絕大多數沒有黨派的中間選民。

今日是侯市長提出的最後期限，我仍然相信科學，主張用全民調的方式呈現真實民意、達到在野組合最高的勝率，贏的代表參選總統、輸的做副手。我也願意退讓，若民調結果，雙方對比是在誤差範圍內，那麼無論勝負，我都會禮讓，接受擔任副手，全力為政黨輪替努力。

在民意前，我們必須謙卑，而科學、公平、公正的制度仍是我的底線。避免黑箱密室、分贓政治，才能讓人民看到改變與希望，我相信，也才能為台灣找到最好的出路。