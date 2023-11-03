高雄市長陳其邁（右二）表示，橘高校這次在高雄首發，簡單講，不用門票，市民朋友不用特別北上，就能夠就近欣賞高水準的吹奏部精采演出。（林雅惠攝）

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部12月將再次訪台，12月10日將在高雄進行首場演出，高雄市長陳其邁表示，橘高校這次在高雄首發，簡單講，不用門票，市民朋友不用特別北上，就能夠就近欣賞高水準的吹奏部精采演出。

陳其邁說，12月10日「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部再次訪台，主要是在於去年橘高校在台灣第一次首演獲得非常多的好評，所以市府跟文化總會合作，包括今年10月的翡翠騎士、12月的橘高校，都會讓他們在南台灣表演。

陳其邁指出，「橘色惡魔」的到來，一方面市民可以見證台日之間的友好，及欣賞橘高校在過去日本連續2年獲得金賞獎，非常高水準的吹奏部精采演出，屆時也會和高雄的高中生切磋一下，來進行學校交流。

陳其邁強調，屆時會安排「橘色惡魔」參觀高雄的輕軌、港灣，也會介紹他們好山好水，以及高雄的小吃，希望進一步促進高雄跟日本京都各項城市交流。