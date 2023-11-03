新北市議員廖先翔家族豪宅違建案，市政府下令限期改善，民進黨發言人戴瑋姍表示，在違建裡根據他們的查察，這個違建是屬於新違建，也就是民國98年以後才興建的，新違建要即報即拆，沒有任何合法化的空間跟餘地。

她說，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜想要包庇廖先翔，還要讓廖拖過選舉期間，讓廖參選立委的道路上更加輕鬆。

她表示，他們所謂的侯、廖彼此緊密的關係，市長跟國民黨書記長彼此護航、彼此協助對方的狀況是不是存在，侯市長應該說清楚，不應該繼續包庇廖先翔。