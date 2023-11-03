高雄開機車行的李姓男子身為「小英之友會」組長，遭人檢舉在店面發動挺郭台銘聯署，完成者可當場領400元現金。檢警事後發動搜索，查出已有3人連署拿錢，高雄地檢署查出李男手機內還存有幾百筆身分證字號，是否與連署有關，還要深入調查，先向地院將人聲押獲准。

檢調上月26日才查獲高市府顧問、民進黨高市黨部執行委員曾睿涵涉嫌以1份200至1000元不等的價格收購連署書，訊後以30萬元交保候傳。另名曾姓女子也疑似花錢收購連署書，因否認犯行，遭高雄地院裁定羈押禁見。