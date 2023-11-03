衛福部疾管署2日公布截至10月31日止的流感疫苗施打狀況，其中針對65歲以上長者施打率，台北市僅優於金門一事，衛福部長薛瑞元也點出「請台北市加油啦！」對此衛生局也坦言，65歲以上長者施打比率相較往年略減3.64％，但整體施打數比去年同期多5.4萬劑，會持續促使長者施打流感疫苗。

衛生局表示，1日起已開放第二階段50至64歲無高風險慢性病之成人接種，而截至1日止，台北市已接種流感疫苗44萬5,928劑，較111年同期增加5萬3,999劑，使用率已達61％。其中幼兒流感疫苗接種數較111年度同期增加4,670劑（上升7％）、醫事人員增加1,721劑（上升2.25％）、學生增加3萬9,803劑（上升14.35％），惟65歲以上長者減少5,471人（略降3.64％）。

北市衛生局說明，北市長者自主性較高資訊來源多，部分長者選擇以自費廠牌完成流感疫苗接種，故長者接種率有低估之情形。也呼籲符合流感疫苗公費對象之高風險族群，請盡速接種流感疫苗，以降低重症及死亡的風險，尚未完成接種者可前往台北市378家流感疫苗合約醫療院所掛號接種，或就近利用剩餘264場社區接種站就近前往接種。

而為提升長者流感疫苗接種率，衛生局已請醫療院所持續運用門診提示機制加強提醒符合資格長者完成接種，並持續開設社區疫苗接種站、機構設站及提供行動不便長者由醫療團隊到宅接種服務等。

衛生局呼籲，接種疫苗是最有效的方法，可減少流感併發重症風險，降低死亡率，且接種後2週方產生保護力。公費對象尚未完成接種者應盡速完成接種，民眾前往合作院所前，可先向合約醫療院所詢問確認，以免徒勞往返。